Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% dintre romani spun ca iși vor petrece primul Craciun in pandemie acasa, conform unui sondaj online realizat la nivel național prin Ivox, la comanda Provident, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, doar 14% dintre repondenți au spus ca vor merge la parinți sau bunici, in timp ce puțin peste…

- Corina si Valentin Nemeș s-au intors in țara dupa opt luni. Cei doi romani au plecat in Caraibe in luna februarie, insa la scurt timp aeroporturile s-au inchis si au ramas blocati pe insula Guadelupa.

- Președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție dupa alegerile parlamentare de duminica. In cadrul unei declarații de presa de la Palatul Cotroceni, președintele a declarat ca va convoca in doar cateva zile partidele politice la consulturi pentru formarea unui nou guvern. Președintele spune ca PSD…

- Marius Irimia: „M-am implicat in politica pentru ca vreau ca nemțenii sa revina acasa, cum m-am intors și eu” Marius Irimia candideaza la Senatul Romaniei, din partea Alianței USRPLUS Neamț, poziția 5 pe buletinul de vot. Marius s-a nascut la inceput de septembrie 1981 și de peste 15 ani locuiește…

- Un baiat de 15 ani este cautat de familie, de o luna de zile. Baiatul locuia cu familia sa in satul Chioselia Rusa din raionul Comrat. Acesta a disparut in data de 23 octombrie, și de atunci nimeni nu mai știe nimic de el.

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat cum se vor intoarce romanii de sarbatori acasa, in plina pandemie de coronavirus. Adina Valean a spus care sunt noile recomandari ale Comisiei Europene, precum și ce date vor trebui sa dea pasagerii la intrarea in țara. De asmenea, comisarul…

- Aeronavele de tip IAR-99 Șoim s-au intors la baza aeriana de la Bacau. In ulltimele trei luni, aparatele de zbor au fost mutate la Baza Aeriana Boboc deoarece la Bacau au fost modernizate pista și sistemul de balizaj, anunța MEDIAFAX.Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Ministerului…

- Efectele pandemiei se rasfrang și asupra modalitaților in care ne desfașuram activitatea, așteptarile noastre fiind, la randul lor, modificate și astfel apar noi provocari, atat pentru angajați, cat și pentru manageri. In contextul in care, recent, unele companii au ales sa iși cheme angajații inapoi…