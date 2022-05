Avand in vedere ca prețurile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de construcții și a condițiilor economice prezente, care favorizeaza percepția ca piața imobiliara ofera un refugiu in fața inflației. Cluj-Napoca ramane cel mai scump oraș din țara, unde achiziționarea unui apartament nou standard costa echivalentul unui salariu mediu incasat pe 12,5 ani de munca. Un bucureștean are nevoie de salariile pe 8,4 ani pentru o astfel de achiziție, timișorenii trebuie sa lucreze 8,1 ani pentru o locuința noua, iar ieșenii au…