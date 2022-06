Stiri pe aceeasi tema

- De cand autoritațile romane au declanșat sistemul de supraveghere pentru depistarea bolilor transmisibile ca urmare a afluxului de persoane din Ucraina a fost inregistrat un singur caz: un barbat bolnav de TBC. Autoritațile suspecteaza insa mai multe cazuri de tuberculoza. Pana pe 12 aprilie 2022, in…

- Valoarea normei de hrana alocata bolnavilor din spitalele publice va fi majorata, ceea ce va conduce si la o imbunatatire a calitatii acesteia. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca a purtat discutii cu oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind costul standard alocat hranei…

- In spital, cu 11 lei, norma de hrana pentru pacient, trebuie asigurate 3 mese pe zi, spune dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. ”In Romania, in spitalul public, pacientul nu are din ce sa aleaga, meniul este simplu (11 lei / 3 mese), repetitiv, sarac in vitamine,…

- Subiectul sumei alocate pentru hrana zilnica a pacienților internați in spitalele de stat revine in atenție. S-a vorbit nu o data ca e nevoie ca finanțarea pentru norma zilnica de hrana a pacienților aflați in unitațile spitalicești sa creasca. De aceasta data medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului…

- Meniul zilnic din spitalele romanești este „simplu, repetitiv, sarac in vitamine”, iar pacientul nu are de unde sa aleaga, afirma Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, intr-o postare pe pagina ei de Facebook, preluata de Mediafax . Medicul atrage…

- Beatrice Mahler, directorul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, susține ca Europa se pregatește pentru un nou val al pandemiei. In Romania, in acest moment, va urma o perioada liniștita, insa asta nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam și sa uitam de masurile de protecție. „In ultima saptamana…

- Este esential ca oamenii sa aiba un somn calitativ, dar si cantitativ pentru ca organismul sa functioneze in parametrii de echilibru, potrivit Managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, Beatrice Mahler. “Somnul face parte din una din cele patru nevoi de baza al fiecarui organism, alaturi…

- Dr. Beatrice Mahler semnaleaza, in contextul razboiului din Ucraina, ca tuberculoza, care este o problema de sanatate publica, presupune o atenție speciala in privința asistenței sociale și sanitare. Motiv pentru care identificarea și tratarea pacienților infecțioși care vin din Ucraina in Romania este…