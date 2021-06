Stiri pe aceeasi tema

- Dupa munții de gunoaie de pe strazile din sectorul 1 și parcurile dezolante cu buruieni de peste un metru, Bucureștiul se mai confrunta cu o problema, cu doar cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal. Peste o suta de toalete ecologice automate din cele mai aglomerate puncte ale…

- Primaria Capitalei explica ca are datorii mari fața de societatea care le intreține, așa ca municipalitatea mai are bani sa plateasca doar pentru 18 toalete automate din cele 130 din oraș. In Floreasca, langa Guvern, langa Antipa, pe Valter Maracineanu, practic in tota zona centrala a Capitalei, toaletele…

- Conform informațiilor obținute de Evenimentul Zilei, la final s-au inregistrat 51 de voturi pentru amendamentul primarului și 3 abțineri. Pentru planul de dezinsecție s-au inregistrat 51 de voturi pentru și o abținere. Revenim cu detalii

- Zeci de copii au fost muscati de capuse in acest weekend, in Capitala. Primaria nu a facut pana acum nicio actiune de dezinsectie. Nu au fost bani pentru asta. Nici pentru ingrijirea parcurilor, nici pentru gropi, nici pentru infrastructura. Blocarea bugetului se rasfrange zilnic asupra bucurestenilor.…

- Premierul Florin Citu sustine ca Guvernul nu va sustine de la bugetul national cheltuielile de la Bucuresti si i-a sfatuit pe cei de la Primaria Capitalei sa gaseasca cat mai rapid o solutie pentru adoptarea bugetului.

- Primaria Capitalei anunta ca a dat startul inscrierilor in programul „Vacanta activa in Bucuresti”, destinat copiilor cu parintii la serviciu in intervalul 12 - 23 aprilie. Municipalitatea precizeaza ca initiativa nu se adreseaza celor cu parinti in telemunca. Pentru inscrierea in program, adultii vor…

- Primaria Capitalei anunța ca a dat startul inscrierilor in programul "Vacanta activa in Bucuresti", destinat copiilor cu parintii la serviciu in intervalul 12 - 23 aprilie. Programul este destinat copiilor cu ambii parinti la serviciu sau cu parinti la munca, in cazul celor din familii monoparentale.…

- "Apreciem ca fiecare bucurestean trebuie sa stie ce autorizatie de construire s-a emis in perimetrul in care locuieste. Este justificat ca el sa aiba un interes sa stie ce se construieste in jurul casei sale si oferim aceasta posibilitate prin depunerea proiectului care va obliga municipalitatea sa…