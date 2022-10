Stiri pe aceeasi tema

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 105 persoane au fostreconfirmate pozitiv.In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 1.349 cu 51 maipuține fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 de cazuri noi de COVID-19, cu 437 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 11 decese, numarul total al deceselor trecand de 67.000. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.059 de cazuri noi de COVID-19, cu 168 mai putine fata de ziua anterioara. Totodata, au fost raportate patru decese, din care unul survenit anterior intervalului de referinta. Numarul pacientilor internati a…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.865 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 989 mai puține fața de ziua anterioara. 691 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 141 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 341 de teste efectuate (din care 315 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 387 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 899 teste efectuate (din care 716 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține fața de ziua anterioara. 1.757 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…