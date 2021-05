Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 35 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.192 teste efectuate (din care 684 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (15). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 52 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 306 teste efectuate (din care 166 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (28). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 166 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1828 de teste efectuate (din care 339 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (69) și Lugoj (19). Coeficientul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 169 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.548 teste efectuate (din care 509 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (82). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 220 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.416 teste efectuate (din care 492 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (122), Lugoj (19) și Variaș (8). Coeficientul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 304 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.778 teste efectuate, din care 404 teste rapide. Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (163, fața de 199 ieri), Giroc (18),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 155 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 507 teste efectuate (din care 177 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt in Timișoara (111). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 483 de teste efectuate (din care 183 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi, 157, sunt in Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate…