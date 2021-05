Stiri pe aceeasi tema

- Continua scadere a ratei de infectare cu noul coronavirus in județul Timiș și in Timișoara. Doar noua localitați mai au rata peste 3 la mie. Luni conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 1,73. Localitațile cu rata de…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,01. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 8.17 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.42 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Comunicat de presa Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,09. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 7.10 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.61 4 GHIRODA 4.54 5 PARTA…

- Miercuri, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,21. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 JEBEL 7.20 2 NADRAG 7.10 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.54 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,28. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 JEBEL 7.95 2 NADRAG 7.10 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.78 5 BIRDA 4.25 6 DUDESTII…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 326 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.598 de teste efectuate (din care 573 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (133), Dumbravița (26), Giroc (14),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 447 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.613 teste efectuate (din care 729 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (254), Giroc (26), Lugoj (25), Sanmihaiu…

- Autoritațile timișene au raportat, duminica, 326 de noi imbolnaviri (Timișoara – 171, Ciacova - 2, Deta - 3, Jimbolia - 3, Recas - 1, Sannicolau Mare - 5, Becicherecu Mic - 1, Belint - 5, Biled - 2, Bucovaț - 1... The post Peste 300 de noi infectari in Timiș: Timișoara – 171, Moșnița Noua – 21, Giroc…