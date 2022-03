Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- Peste 100.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din Ucraina, mai mult de jumatate dintre ei, fiind in tranzit catre alte state din vestul Europei, potrivit datelor Politiei de Frontiera. „De la declansarea acestei crize, pana la data de 01.03.2022, ora 24.00, la nivel…

- Marti, 1 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni, in crestere cu 5,6 fata de ziua precedenta, anunta miercuri, 2 martie, Politia de Frontiera. Astfel, pe la frontiera cu Ucraina…

- Paisprezece ucraineni cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani au trecut fașia verde și au intrat ilegal in Romania, pe la Vicovu de Sus, dar au fost prinși de poliștii de frontiera. Conform legilor instituite pe timp de razboi, in Ucraina, barbații intre 18 și 60 de ani nu au voie sa paraseasca […]…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022,…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- In data de 26 februarie 2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 83.635 de persoane crestere de 14,5 fata de ziua precedenta , dintre care 18.558 cetateni ucraineni in crestere cu 30 anunta Politia de Frontiera.Pe la frontiera cu…