Tot mai mulţi ucraineni de rând, disperaţi să se oprească războiul cu Rusia! Ce sunt dispuşi să facă Un sondaj oficial efectuat in Ucraina arata ca 32% dintre ucraineni ar accepta concesii teritoriale pentru incheierea razboiului provocat de invazia rusa. Acest procentaj este cel mai mare inregistrat de la inceputul razboiului și a crescut de patru ori comparativ cu septembrie 2022, cand doar 8% dintre cei chestionați s-au declarat de acord cu cedarea […] The post Tot mai multi ucraineni de rand, disperati sa se opreasca razboiul cu Rusia! Ce sunt dispusi sa faca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

