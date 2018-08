Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase cabane din Romania este la un pas sa se darame dupa ce a fost lasata in paragina de toti proprietarii pe care i-a avut in ultimii ani. Trei tineri, iubitori de munte, vor sa o refaca si sa o redea turistilor.

- Pentru ca in aproximativ un an Romania primeste primul sistem de rachete Patriot, MApN va trimite 60 de tineri ofiteri in Statele Unite ale Americii pentru a invata cum se opereaza acest modern echipament de aparare antiaeriana si antiracheta.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 5 iulie 2018, zi in care Liviu Dragnea a anunțat ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului…

- Rata totala de fertilitate in Romania a scazut sub pragul critic (de 2,1 sub care are loc scaderea populatiei) ajungand la un minim istoric de 1,428 la care vorbim de un declin demografic in care populatia se reduce cu cinci romani in fiecare ora.

- Pensiile administrate privat, Pilonul II, au ajuns la active de 42,7 miliarde lei dupa 10 ani de functionare, din care 7 miliarde lei reprezinta castigurile nete, inregistrand un randament mediu anual de 8,15%, a anuntat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), transmite…

- Tineri artisti din noua tari ale lumii participa, la Deva, la prima editie a manifestarii culturale "Zilele Mozart la Teatru", in care publicul este invitat, pana pe 31 mai, sa vizioneze gratuit cinci spectacole de opera, dintre care doua pentru copii, in cadrul unui proiect muzical ce este dedicat…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au lansat ieri seara cea de-a 13-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Tineri sportivi și artiști cu rezultate bune din toata țara se pot inscrie in programul organizat pe baza de concurs de proiecte. Fondul total de sponsorizare este de 560.000…