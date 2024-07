Stiri pe aceeasi tema

- Starea toaletelor din școli ii face pe mulți elevi sa strambe din nas, la propriu, și sa aleaga soluții radicale, cum ar fi absența de la cursuri, relateaza presa internaționala.Se intampla astfel...

- Din Germania, pana in Franța, din Polonia pana-n Spania, partidele suveraniste au reușit sa convinga mai mulți tineri la alegerile europarlamentare, decat in 2019. Generația care a crescut in mijlocul unor crize constante cauta noi raspunsuri și urmarește politicienii care cunosc fluent TikTok și YouTube,…

- Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli si poate cauza accidente, traumatisme, accidente de munca, violenta, afirma specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, care sustin ca tinerii care consuma alcool au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenti…

- In luna iunie - Luna nationala a informarii despre efectele consumului de alcool, se deruleaza campania de informare, educare, comunicare "Alcoolul te face sa-ti pierzi simturile, nu problemele", cu scopul de a comunica despre impactul negativ pe care consumul de alcool il are asupra sanatatii, relateaza…

- Mai multi tineri ai PSD imbracati in tricouri galbene i-au transmis vineri, la Iasi, liderului PNL Nicolae Ciuca o scrisoare prin care ii solicita retragerea sprijinului politic acordat primarului Iasiului Mihai Chirica si presedintelui Consiliului Judetean Costel Alexe, ambii cercetati in mai multe…

- 4 total views Școala Gimnaziala „Luca Solomon” , din Vaideeni susține activitați școlare/extrașcolare. Zilele trecute, cei mici s-au bucurat și de vizionarea unei piese de teatru, cu marionete și ateliere de lucru pentru confecționarea unei marionete bufnița, in cadrul proiectului educațional: “Fii…

- Coachella se confrunta cu o amenda de aproximativ 28.000 de dolari din cauza setului lui Lana Del Rey care a depașit timpul rezervat in slot. Amenda a fost trimisa organizatorilor festivalului dupa ce artista și-a incheiat concertul cu 13 minute peste timpul alocat. Aceasta nu este prima data cand cei…

- Intr-o poveste de inspirație, o femeie din Malton, Marea Britanie, a reușit sa-și recupereze vocea dupa ce a pierdut-o in urma unei operații de cezariana. In varsta de 31 de ani, Leanne Fraser a invațat sa vorbeasca din nou. Iata ce metoda a folosit.