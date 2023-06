Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean in varsta de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi drogat și imbatat trei tineri cu varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și le-ar fi furat cardurile, telefoanele și hainele. La data de 23 iunie a.c., in urma cercetarilor efectuate sub supravegherea Parchetului…

- Povestea participației pe care Consiliul Județean Timiș o deținea la societatea Schilift se incheie. Administrația județeana a ajuns la un acord cu Primaria Reșița, careia ii va ceda parțile sociale deținute in cadrul societații. Cele doua parți au semnat contractul privind cesionarea parților sociale…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din Boroaia, și o fata de 24 de ani din Trușești - Botoșani au murit intr-un groaznic accident rutier produs marți dimineața, puțin dupa ora 6.00, pe DN 17, intre Paltinoasa și Ilișești. Cei doi se aflau intr-un autoturism Ford cu numere de Danemarca și se intorceau…

- In anul 2023, telefoanele cu butoane devin din nou actuale, de ele au inceput sa se intereseze consumatorii de toate virstele. Potrivit datelor WSJ, noua generație a inceput sa treaca activ activ la telefoanele cu butoane care au dominat piața inainte de apariția primelor smartphone-uri. Publicația…

- Intre 2011 si 2017, vanzarile de bere la PET reprezentau peste 50% din consum. Consumul de bere a scazut in 2022, dar se mentine tendinta de premiumizare.Ponderea PET-ului in totalul vanzarilor de bere a ajuns anul trecut la 38,7%, cel mai scazut nivel din ultimul deceniu si jumatate, arata datele…