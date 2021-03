Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea lansata de Alin Nica, pentru realizarea unui spital modular ATI, este considerata una buna, dar in principiu, de colegul sau de coaliție locala, primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Se pare ca șeful CJ Timiș a estimat corect ce discuții ar putea aparea legat de subiect, iar partenerul sau…

- Avand in vedere contextul dificil din punct de vedere medical prin care trecem in acest moment, respectiv lipsa paturilor de ATI din spitale destinate celor bolnavi de Covid 19, președintele Consiliului Județean Timiș vine cu o propunere inedita. El lasa deoparte discuțiile contradictorii și propune…

- O tragedie ravaseste Iordania in plina pandemie: 7 pacienți au murit sufocați intr-un spital de suport COVID de langa capitala Amman, dupa ce li s-a intrerupt alimentarea cu oxigen din cauza unei defecțiuni.

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, vineri, inainte de pranz, sa intervina la un accident rutier in orașul Sannicolau Mare. La fața locului s-au deplasat de urgența opt pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, ulterior fiind solicitat in sprijin…

- Municipalitatea lugojeana a inceput demersurile pentru obținerea unei finanțari, prin Programul Operațional Infrastructura Mare, pentru construirea unui spital modular ATI pentru pacienții cu COVID-19. In cadrul ședinței de marți, 9 februarie, Consiliul Local Lugoj a aprobat participarea…

- Deputatul USR PLUS Mures, Adrian Giurgiu, a anuntat, miercuri, ca in prima sa luna de mandat a avut o activitate intensa, iar in cadrul acesteia a sustinut, pe langa alte prioritati ale primarilor, si alocarea prioritara de fonduri pentru constructia si utilarea unui spital modular pentru tratarea pacientilor COVID-19.…

- 72 de bolnavi de Covid din județul Timiș au primit gratuit, pentru tratament la domiciliu, concentratoare de oxigen și pulsoximetre, in cadrul proiectului Oxigen pentru Timișoara, potrivit Mediafax. „Timișorenii, dar și timișenii care sufera de Covid-19 sunt probabil singurii pacienți din…

- Spitalul Municipal Radauți a primit marți inca 30 de concentratoare de oxigen. In acest fel, unitatea medicala radauțeana are 86 de concentratoare de oxigen, din care 76 sunt primite sau achiziționate de la inceputul pandemiei de SARS-CoV-2. Aceste noi echipamente medicale au venit prin intermediul…