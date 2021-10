Tot mai mulți timișeni amendați pentru că ies din casă după ora 20 sau pentru că nu poartă mască *ACTIVITAȚI IN SISTEM INTEGRAT PENTRU PREVENIREA INFECTARII CU COVID-19* *Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19.* In data de 08 octombrie a.c., la activitati au participat 301 forte de ordine, fiind verificate 98 de societați comerciale, precum si 71 de mijloace de transport persoane, dintre care 32 de mijloace de transport in comun, fiind totodata legitimate peste… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- țiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 7 octombrie a.c.,…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 5 octombrie, la…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 02 octombrie…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 30 septembrie…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M. Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Im ultima zi a lui Septembrie,…

- Aproape 400 de polițiști de la IPJ Timiș impreuna cu polițiști locali, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompieri din cadrul ISU Banat și reprezentanți ai ITM Timiș facut, miercuri, mai multe controale in județ in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Au fost…