- Procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghecev, a cerut Curtii Constitutionale o interpretare cu privire la daca si in ce circumstante poate fi cercetat presedintele tarii, indiferent de imunitatea pe care o are. Procuratura bulgara sustine ca are dovezi ale unei infractiuni comise de seful statului,…

- Treizeci de protestatari si doi membri ai fortelor de ordine au avut nevoie de asistenta medicala luni la Sofia dupa ce un grup de manifestanti a incercat sa intre intr-o cladire guvernamentala din capitala bulgara, pe fondul protestelor care au avut loc in ultimele zile in Bulgaria in legatura cu criza…

- Bulgaria intentioneaza sa-l convoace pe ambasadorul Rusiei la Sofia dupa ce a acuzat de spionaj doi diplomati rusi, o noua ilustrare a racirii diplomatice intre cele doua tari apropiate istoric, informeaza AFP.

- Pugilistii romani Paul Andrei Aradoaie si Cristian Razvan Filip, cotati cu sanse la calificarea la JO 2020, au fost invinsi, miercuri, in optimile de finala ale turneului international de box Strandja, de la Sofia. Aradoaie a fost invins la puncte (0-5) in limitele cat. 81 kg, de americanul Robby Rahim…

- Ceremonia de plecare in misiune a echipajului puitorului de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu", din dotarea Fortelor Navale Romane, aflat in premiera la comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), a avut loc…

- Monica Niculescu, locul 128 WTA si cap de serie numarul 20, a invins-o, joi, cu scorul de 1-6, 6-1, 6-4, pe Viktoria Tomova din Bulgaria, locul 144 WTA, in turul al doilea al calificarilor turneului Australian Open.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca autostrada Sibiu - Pitesti se va realiza si ca va fi transmis un raspuns Comisiei Europene cu privire la clarificarile solicitate. El a acuzat fosta guvernare si pe Razvan Cuc ca nu au raspuns solicitarilor oficialilor europeni. Lucian Bode l-a acuzat…

- Exclusiv! Adina Halas, vacanta cu peripetii la schi in Bulgaria! Ca in fiecare an, Adina Halas a plecat impreuna cu familia si o gasca de prieteni in vacanta la schi. Au ales ca destinatie Bansko, una dintre cele mai cunoscute statiuni de schi din Bulgaria. Socoteala de acasa nu se potriveste insa intotdeauna…