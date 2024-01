Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana rusa a tras din greșeala și a ucis parașutiști ai Moscovei care faceau un exercițiu de desant in apropiere de granița cu Ucraina, crezand ca e vorba de un atac ucrainean, scrie Newsweek, preluand mai multe canale media rusești.

- Apararea antiaeriana rusa a doborat vineri zeci de drone ucrainene in Crimeea ocupata și in sudul Rusiei, au declarat oficialii, in timp ce Kievul iși continua strategia de a viza peninsula anexata de Moscova și a impinge razboiul de 22 de luni cu mult dincolo de granițele Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Prefectul de Olt, Mario De Mezzi, acuza conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, ca a incercat sa mușamalizeze moartea unei femei de 81 de ani, ramasa blocata in lift cand era transportata la Terapie Intensiva. Mario De Mezzi le cere explicații directorului Florin Popa și managerului Angela…

- Rusia se va confrunta cu o penurie crescuta de forța de munca in producția interna, care probabil va crește pana la un deficit de doua pana la patru milioane de muncitori pana in 2030.

- Liderul Partidului Regiunilor din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, a fost citat pentru audieri la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), dupa ce a anunțat despre formarea unui pluton internațional de soldați, care ar urma sa lupte in Ucraina și eventual…

- Soldați ruși din Divizia 20 infanterie Motorizata l-au batut pana la moarte pe comandantul adjunct al regimentului lor din peninsula ocupata Crimeea, apoi au fugit de la fața locului, potrivit serviciilor de informații ucrainene, citate de Newsweek. Soldați din Divizia 20 Infanterie Motorizata, parte…

- O femeie din judetul Sibiu a sesizat Politia, povestind ca a fost abordata de doua persoane care sustineau ca sunt din Israel si vor sa-i doneze aparatura medicala. Erau doi barbati, care se deplasau cu o masina si care erau politicosi, dar excesiv de insistenti ca femeie sa ii conduca la locuinta ei.…