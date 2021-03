Tot mai mulți șoferi din România ignoră culoarea semaforului și trec pe roșu în mod ... Foarte mulți conducatori auto care circula pe drumurile din Romania incalca cu buna știința regulile de circulație. De la neacordarea prioritații și pana la depașirea unei coloane de mașini sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Din aceasta ultima cauza, anul trecut au fost inregistrate 186 de accidente rutiere. Nerespectarea semnalizarii semaforului poate conduce la accidente soldate cu victime, dar acest lucru nu ii sperie mai deloc... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

