Tot mai mulți români uciși de coronavirus. Bilanțul a ajuns la 114 decese! Numarul deceselor in cazul persoanelor infectate cu coronavirus crește in mod alert in Romania. Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II. Deces 109 Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasa in data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, in data de 1.04.2020, rezultat pozitiv in data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati:… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei seri au mai fost inregistrate inca 7 decese datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 114. – Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020…

- Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II. Deces 109 Femeie, 83…

- Deces 108Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad Boli Infectioase cu Insuficienta respiratorie acuta, s au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II.Deces 109Femeie, 83 ani,…

- Deces 108Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 28.03.2020 si a decedat in aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II. Deces…

- Deces 43Barbat, 72 de ani, jud. Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 29.03.2020 a fost pozitiv.Data deces: 29.03.2020 - Spital Boli Infecțioase Arad.Patologie preexistenta:…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- In cursul acestei seri au fost raportate inca 3 decese datorate COVID-19, toate in județul Ialomița, astfel ca numarul total al celor decedați, pana acum, in Romania se ridica la 37. – Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv…