Stiri pe aceeasi tema

- Contractul individual de munca creeaza drepturi și obligații intre angajat și angajator pe perioada stabilita, formandu-se astfel un raport de munca intre parți. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii prevede 3 situații de incetare a contractului individual de munca de drept: ca urmare a acordului…

- Reprezentanții angajaților din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunța declanșarea grevei generale, dupa ce negocierile cu Lucian Bode au eșuat. “Dupa aproape doua luni de la ultimele negocieri eșuate, la ședința de azi a Comisiei paritare de dialog social, privind noul Contract Colectiv de Munca…

- Vesti bune pentru romanii de peste 45 de ani care sunt someri. Ministrul Munci a anuntat noi masuri de sprijin. Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri de lunga…

- Potrivit Inspecției Muncii, prestarea muncii in perioada de proba se desfașoara dupa incheierea contractului individual de munca. Astfel, potrivit informațiilor facute publice de catre instituția menționata, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca…

- Un polițist bistrițeasn trebuie sa plateasca peste 1.000 de lei din buzunarul sau in urma unei amenzi aplicate ilegal. Administratorul unei societați comerciale, amendat in pandemie, a contestat amenda și a caștigat. In toamna anului 2020, un polițist din cadrul IPJ BN a dat o amenda administratorului…

- N. Dumitrescu Faptul ca și pe multe șantiere din Prahova- ca si in alte locuri din tara-se aud mai multe limbi straine, nu doar romanește, nu mai este de mult timp o noutate, atat timp cat angajatorii, in lipsa forței de munca de pe plan local, au apelat la muncitori aduși de peste mari și țari. Astfel,…

- Deputații au reexaminat legea care reglementeaza activitațile necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri. Legea a fost remisa spre revizuire in Parlament de catre Președintele țarii, Maia Sandu, in vederea clarificarii exacte a reglementarilor ce țin de stabilirea modului de efectuare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a intalnit marti cu reprezentanti ai sindicatelor din Germania, pentru a discuta aspecte legate de conditiile de munca, salarizare si cazare ale lucratorilor romani din aceasta tara.