Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de munca in strainatate, vanate din nou de zeci de mii de romani. Care sunt cele mai cautate joburi ”afara” Inrautațirea situației economice din țara reaprinde interesul romanilor pentru munca in strainatate. Cu peste 10.000 de aplicari de la 1 septembrie și pana acum, aceasta se anunța a fi…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, anunța noi reguli pentru romanii care pleaca la munca in strainatate. Mai exact, aceste reguli sunt destinate parințiilor care aleg calea strainatații și iși lasa copiii acasa in grija familiei sau a apropiaților. Potrivit News.ro,…

- Elena Udrea, inchisa la penitenciarul Targsor pentru sase ani, in dosarul gala Bute, a transmis un mesaj pe Facebook in care militeaza pentru dreptul detinutilor de a munci. "Romania este a patra tara cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5- in scadere (iulie). Deci este nevoie de forta de munca!…

- CUMPLIT… O hușeanca in varsta de 63 de ani a murit intr-un grav accident petrecut pe un drum din vestul landului Stiria din Austria, in dimineața zilei de 23 august. Elena Manolache se afla intr-un microbuz, cu alte șase colege care lucrau ca ingrijitoare de batrani. Ele veneau din Romania și se intorceau…

- Florin Ristei a recunoscut faptul ca viata i s-a schimbat complet de cand a cunoscut-o pe Naomi Hedman, o fosta concurenta de la X Factor, iar acum este gata sa ia o decizie radicala! Cantaretul și Naomi Hedman au planuri mari de viitor, ba, mai mult, artistul nu exclude plecarea... The post Florin…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii.

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața…