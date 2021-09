Tot mai mulţi români nu au bani să-şi plătească utilităţile Ne luptam cu scumpiri in cascada la rafturi, la pompa si in facturi, iar cele mai noi date ale Institutului National de Statistica confirma cat de grea este situatia prin care trecem: foarte multe familii nu isi mai permit sa plateasca facturile la utilitati, informeaza Observatornews.ro . Romanii o duc tot mai greu cu banii si confirma acest lucru chiar si statisticile oficiale. La noi in tara, peste un milion de familii nu isi pot plati facturile la energie electrica. Si tot un milion de gospodarii nu au bani pentru a plati gazele naturale. Cele mai multe restante, la energie electrica De altfel,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Resursele de energie primara ale Romaniei au crescut cu 10,8%, in primele sapte luni ale anului in curs, comparativ cu intervalul similar din 2020, iar cele de energie electrica s-au majorat cu 10,6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In acelasi interval…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Una din patru familii din Romania declara ca nu se descurca cu banii: fie se imprumuta, fie amana unele cheltuieli, iar 40% dintre gospodarii au avut anul trecut intarzieri la plata facturilor lunare pentru casa, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistica, scrie Digi24. Ca…

- INS: Romanii se imprumuta sau amana cheltuielile pentru a trai de la o luna la alta. Una din patru familii din Romania declara ca nu se descurca cu banii. Fie se imprumuta, fie amana unele cheltuieli. 40% dintre gospodarii au avut anul trecut intarzieri la plata facturilor lunare pentru casa. Aproape…

- Consumul final de energie electrica a crescut cu 7% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. "Consumul final de energie…

- Consumul final de energie electrica in primele șase luni ale anului 2021 a crescut cu 7% fața de perioada corespunzatoare a anului 2020. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 4,3%, iar consumul populatiei a crescut cu 8,3%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, informeaza Mediafax.…

- Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil…

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce cartofii au inregistrat cele mai semnificative scaderi de tarife, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri, arata Agerpres. In intervalul iulie 2020 -…