Inca de anul trecut, cercetatorii din intreaga lume au atras atenția asupra efectelor pe termen lung ale infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Medicii de la Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca au demarat la inceputul anului un program de tratament pentru pacienții care au ramas cu sechele dupa ce au suferit de COVID-19. Romania a ajuns, in ultima saptamana, pe locul 1 in lume la decesele cauzate de Covid-19. In ciuda faptului ca statele cu rata mare de vaccinare au trecut cu brio de valul 4 al pandemiei, iar la noi, mor sute de oameni infectați in fiecare zi, romanii raman in continuare sceptici…