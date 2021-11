Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul I I I 202 1 , p onderea inmatricularilor noi de autoturisme importate second hand in total inmatriculari noi de autoturisme a fost de 7 2 , 2 %. In trimestrul I I I 202 1 comparativ cu trimestrul corespunzator din anul 20 20 , inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- Numarul de inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost, in primul semestru al acestui an, de 255.527, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In primele sase luni din 2021 au fost inregistrate…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul semestru al acestui an, cu 26,5% comparativ cu perioada similara din 2020, respectiv de la 4.077.800 pasageri la 2.997.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Aeroporturile care au inregistrat cele…

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, spune ca si el resimte scumpirile, dar se declara convins ca e un fenomen tranzitoriu si va exista o revenire, intrebat fiind daca cetateanul Dan Vilceanu simte scumpiri. Acesta afirma ca exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la…

- Economia Romaniei a crescut cu 13,6% in trimestrul al doilea din 2021, comparativ cu același trimestru al anului trecut, fiind cea mai mare creștere trimestriala anualizata de cand exista date, precedentul fiind in ultimul trimestru din 2004, relateaza economedia.ro. Produsul intern brut (PIB) a crescut…

- „Cat de eficient este un Guvern se vede in bunastarea oamenilor! INS a anuntat azi o inflatie de 5% si o explozie a preturilor la: Energie electrica (+25%), Gaze (+20,5%), Combustibili (+13%). Puterea de cumparare a romanilor scade big time”, arata o postare de miercuri pe pagina de Facebook a PSD.…