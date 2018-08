Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut numarul romanilor care au emigrat se apropie de 220.000, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Vestea proasta e ca cei mai mulți (peste17%) sunt din grupa de varsta 25-29 de ani, iar al doilea val ca dimensiune (14.5%) face parte din grupa de varsta 20-24…

- Deputatul PSD Dambovita, Oana Vladuca a abordat la conferinta de presa un subiect stric legat de faptul ca Institutul National de Statistica a confirmat oficial: inflatia a coborat in iulie la 4,56%, fata de o rata de 5,4% in iunie si mai. Cifrele nu fac politica! Cifrele arata ca programul de guvernare…

- Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), Romania a importat, in primele sase luni din 2018, o cantitate de titei de circa 4,18 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 861.400 tep (26%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017. Productia de titei…

- Productia industriala (serie bruta) a crescut, in primul semestru al acestui an cu 4%, comparativ cu perioada similara din 2017, ca efect al cresterilor industriei prelucratoare (+5,1%) si industriei extractive (+2,5%), Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna iunie cu 14,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la la 2.721 lei, potrivit datelor transmise de Institutul National de Statistica (INS). Creșterea reala este insa mult mai mica, de doar 8,4%, din cauza creșterii prețurilor de consum. In mai, castigul…

- ​Numarul de locuinte terminate in Romania a urcat in primele trei luni din acest an, fata de aceeasi perioada a anului trecut la 10.273 (creștere de circa 2%), potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Puțin peste jumatate s-au construit in mediul urban (56%), restul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost intrebat de catre liderul deputatilor USR, Claudiu Nasui cat cidru a fost produs in Romania in perioada 2015-2017, iar acesta a raspuns ca nu stie, dar ii recomanda parlamentarului sa intrebe la Institutul National de Statistica (INS).