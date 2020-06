Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 3.074 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 in Italia, 561 in Spania, 84 in Franța, 583 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 in Italia, 561 in Spania, 84 in Franța, 576 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 3.026 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 in Italia, 561 in Spania, 84 in Franța, 535 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.918 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.698 in Italia, 561 in Spania, 29 in Franța, 484 in Germania, 86 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite miercuri ca 2.855 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, iar numarul deceselor in diaspora, din cauza COVID-19, ramane 102. Din cei 2.855 de cetateni romani confirmati cu noul coronavirus, 1.698 sunt in Italia, 561 in…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.756 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.698 in Italia, 561 in Spania, 29 in Franța, 329 in Germania, 79 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.444 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 329 in Germania, 79 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.419 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 304 in Germania, 79 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…