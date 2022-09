Tot mai mulți proprietari de mașini electrice își instalează sisteme fotovoltaice. La cât ajunge investiția Criza energiei ii loveste si pe proprietarii masinilor electrice. Cum preturile la curent nu par sa scada prea curand, iar statiile de incarcare gratuite sunt mai putine pe zi ce trece, soferii sunt acum in cautare de solutii. Daca unii folosesc mai putin masina, altii au ales chiar sa investeasca zeci de mii de lei in sisteme fotovoltaice. Chiar si asa, tot este mai ieftin decat pe benzina sau motorina, spun acestia. The post Tot mai mulți proprietari de mașini electrice iși instaleaza sisteme fotovoltaice. La cat ajunge investiția first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

