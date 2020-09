Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 11% din intreprinzatori si patroni afirma ca nu-si pot asigura o masa consistenta și aproape 26% nu-si permit acoperirea cheltuielilor curente, jumatate sunt restantieri la facturile de...

- Sondaj: Peste 20% dintre angajații romani iau in calcul o schimbare totala in cariera, din cauza pandemiei. Domeniile considerate cele mai sigure in fața crizei Peste 20% dintre angajații romani spun ca iau serios in calcul sa-și schimbe domeniul de activitate din cauza efectelor pandemiei de Covid-19,…

- N. D. Unul dintre reprezentanții conducerii Primariei Ploiești, viceprimarul Cristian Ganea, a anunțat, ieri, ca dupa confirmarea imbolnavirii cu noul virus a unora dintre angajații municipalitații se ia in calcul testarea tuturor angajaților. ”Voi avea o discuție cu colegii mei, primarul Adrian Dobre…

- Finantistii au efectuat o simulare a utilizarii de catre angajatori a schemei de finantare a programului redus de munca (munca flexibila) cuprinsa in Programul de ralansare economica anuntat de Guvern, aratand cati bani vor pierde angajatii.

- Marti, 30 iunie, intra in vigoare actul normativ care stabileste modalitate de acordare a voucherelor de vacanta salariatilor din invatamant, in 2020. Este vorba despre Ordinul Ministerului Educatiei nr. 4635/2020 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanța pentru unitațile/instituțiile…

- 39 de copii de la doua centre rezidentiale au fost confirmati cu noul coronavirus. Unii vor sta in carantina in centrul din Pascani, iar cei de la Verseni vor sta in spital la Iasi. Angajatii DGASPC nu au respectat masurile sanitare de protectie sau au mintit ca nu au simptome specifice bolii. Ieri,…

- Șoferii mijloacelor de transport in comun din București vor purta, incepand de la 1 iulie, uniforma. Decizia a fost luata in urma mai multor reclamații ca veneau la munca ”in maiou și in șlapi”.

- Angajații firmelor afectate semnificativ de pandemie vor primi sprijin de la stat, Guvernul urmand sa suporte o parte din salariul acestora, astfel incat societațile sa nu-i mai concedieze. Salariații vor primi mai puțini bani decat in mod normal, dar vor lucra și mai puțin, a explicat, pentru Digi…