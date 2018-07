Stiri pe aceeasi tema

- Romanul grafic "Oameni de unica folosința/ Disposable People", de Elena Ciolacu, descrie vizual experiența dramatica a bolii Alzheimer și va fi lansat sambata, de la ora 15.00, la Casa Filipescu-Cesianu din Capitala, in cadrul Salonului BD - Povești din București, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Romanul…

- Nu i-a placut deloc ”peisajul”, cu mai multe aroganțe pe care le-a considerat, probabil, prea mici, așa ca a rabufnit! Și a facut-o in stil mare, in LOFT, la Mamaia. (Reduceri mari la jocuri PC) Un ”baiat fin” din București s-a incordat in toiul petrecerii, iar comanda lui le-a batut pe toate cele de…

- Momente pline de insemnatate spirituala au avut loc luni, 28 mai, in orasul Popesti-Leordeni. Biserica Vintila-Voda, unul dintre cele mai vechi si mai impresionante monumente istorice ale Romaniei, si-a praznuit hramul istoric. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 405, ediția print De mai bine…

- Cateva zeci de persoane au protestat joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fata de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia a avut loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata Guvernului.

- Un tanar in varsta de 30 de ani, militar la o unitate din Capitala, a murit duminica, dupa ce s a electrocutat la pescuit, in localitatea Margineni Slobozia, din judetul Olt informeaza RomaniaTV.net. Tanarul, care se afla in vacanta de Rusalii a atins cu undita firele de inalta tensiune situate de a…

- In cursul lunii aprilie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 8.771 de controale in unitatile din industria agroalimentara. Nereguli au fost descoperite si in judetul Ialomita privind ambalarea necorespunzatoare a alimentelor.

- Finala Cupei Romaniei, editia 2017-2018, se va disputa pe Arena Nationala din Capitala la 27 mai, conform deciziei luate luni de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. "Finala Cupei Romaniei se va disputa pe 27 mai la Bucuresti, pe Arena Nationala. Am considerat ca nu ar fi corect in spiritul…

- Ludovic Orban este pe cale sa-și consfințeasca triumful total in PNL. In contextul europarlamentare de anul viitor, liderul liberal rescrie regulile de selecție a candidaților pentru a pune presiune pe ultimii adversari din partid și a-i marginaliza. Cu o parte din proprii apropiați puși deja pe…