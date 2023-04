Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus mai multe sancțiuni pentru elevi in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor grave din ultima saptamana petrecute in școli in cadrul dezbaterilor care au loc marți in comisia de invațamant din…

- Reprezentantii unitatii de invatamant au declarat apel impotriva deciziei primei instante.Tribunalul Constanta va analiza dosarul in care doi copii din oras au fost obligati de judecatorii primei instante sa achite daune materiale Scolii Gimnaziale Nr. 38 "Dimitrie Cantemirldquo;. Iar aceasta, dupa…

- A mai scazut numarul unitaților de invațamant din județul Gorj in care luni va incepe școala. Din 22 au ramas 17. Este vorba de 3 școli și 14 gradinițe. Vacanța de o saptamana a ajuns la final, insa cutremurele au dat peste cap planurile autoritaților. Exista și școli afectate, in care nu mai pot avea…

- Elevii și cadrele didactice din toate unitațile de invațamant ale județului Botoșani au participat timp de trei zile, respectiv miercuri, joi și vineri la un exercițiu pentru simulari de cutremur.

- 118 institutii de invatamant sunt incadrate in clasa intai de risc seismic, iar premierul a cerut reabilitarea lor urgenta. A fost punctul care a declansat un conflict intre ministerul Dezvoltarii si cel al Educatiei.

- La nivelul Ministerului Educatiei, au fost dispuse mai multe masuri imediate privind limitarea riscului seismic in unitatile de invatamant.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, aceste masuri vizeaza urmatoarele:Transmiterea unei adrese catre conducerea Ministerului Dezvoltarii, prin care…

- Jocul este esențial pentru dezvoltare, deoarece contribuie la bunastarea cognitiva, fizica, sociala și emoționala a copiilor și tinerilor. De asemenea, joaca ofera o ocazie ideala pentru parinți de a se conecta pe deplin cu copiii lor. In ciuda beneficiilor derivate din joc atat pentru copii, cat și…

- Un dosar de defaimare introdus de K Kawshigan, director la o companie de drone, sustine ca daunele sunt pentru a acoperi pierderile de venituri si investitii, precum si pentru „programe de reabilitare si terapie necesare pentru a depasi trauma avuta”, potrivit documentelor instantei.In procesul, care…