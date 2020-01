Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul telefonic de urgenta ALOPEDI a ajutat in anul care a trecut, in probleme medicale, peste 11.500 de copii din toata tara. „ALOPEDI, din ce in ce mai solicitat de parinti din toata tara. Serviciul gratuit de callcenter ALOPEDI – 0364-917, dedicat sfaturilor medicale pediatrice, proiect gestionat…

- Serviciul gratuit de callcenter ALOPEDI – 0364-917 dedicat sfaturilor medicale pediatrice, proiect gestionat de Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj-Napoca, a ajutat in mod direct, in anul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situatie incredibila la sectia de votare de la Jean Monnet. Jurnalistii au primit interdictie de a intra in sala de vot, fiind pentru prima oara cand se ia o asemnea decizie. Aceasta apartine judecatoarei Olimpia Crețanu, de la Judecatoria Sectorului 1. Argumentul pentru care accesul presei e interzis…

- Senatorul Marcel Vela, propus de PNL sa fie ministru de Interne in guvernul Ludovic Orban, a anunțat, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca va face o analiza cu privire la Departamentul pentru Situații de Urgența condus de secretarul de stat Raed Arafat, pentru a lua cea mai buna…

- Ioan Marcel Boloș, propus ministru al Fondurilor Europene, a primit aviz favorabil, marți, in comisiile parlamentare reunite pentru afaceri europene. Votul a fost dat in urma audierii acestuia in forurile legislative, fiind 21 de voturi pentru, patru impotriva și șase abțineri. Liderul Pro Romania,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan ar fi suparat pe conducerea partidului, potrivit unor surse. Motivul ar fi legat de componența nooului guvern format de Ludovic Orban, dar cu acceptul lui Klaus Iohannis Conform Romania TV, Rareș Bogdan e suparat ca nu a fost consultat privind componența listei cu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…