Stiri pe aceeasi tema

- 1.800 de femei din Romania mor in fiecare an din cauza cancerului de col uterin. Cele mai multe decese pot sa fie prevenite prin vaccinarea, in adolescența, impotriva HPV (Human Papiloma Virus). Vaccinarea anti-HPV poate preveni peste 90% din cazurile de cancer de col uterin. Aceasta boala omoara, la…

- Femeile diagnosticate cu celule precanceroase pe colul uterin ar putea beneficia de protectia oferita de vaccinul anti-HPV, potrivit unui nou studiu realizat de oameni de stiinta care au analizat 18 cercetari anterioare pe aceasta tema, a relatat dpa, preluata de Agerpres. Studiul a aparut in revista…

- Dincolo de cariera lui in muzica și televiziune, Horia Brenciu e soț și tata. Acum, el s-a mandrit cu familia lui, cu soția Alice și cu cei patru copii ai lor. Horia Brenciu a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe rețelele de socializare. Cantarețul a distribuit o fotografie in care apare…

- Caz tragic in SUA, unde un bebeluș de doar trei luni a murit dupa ce a fost lasat de parinți in mașina, cateva ore, in timp ce temperaturile au trecut de 32 de grade. Temperatura interioara a unei mașini poate crește rapid. 80% din creșterea totala a temperaturii are loc in primele 30 de minute. Temperaturile…

- Ziua a doua din #Aventour a inceput la Sibiu, nu foarte de dimineața. Pentru ca, nu-i așa, pentru fete "dimineața" are o alta insemnatate. Mai ales daca sunt frumoase și influente pe internet, la fel ca cele prezente in turul nostru. Așadar, atat fetele cat și mașinile și-au incarcat bateriile peste…

- Joi, 2 iunie 2022, de Ziua Eroilor, de la ora 20:22 a avut loc a VII-a ediție a „Festivalului lampioanelor” coordonat de prof. Patriche Iulian la Școala Gimnaziala „Miron Costin” Bacau. Au fost implicați elevi ai școlii,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.