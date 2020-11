Sondaj de opinie: Cu ce partide veti vota la alegerile parlamentare 2020?

Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile legislative din 6 decembrie a.c. In cazul in care veti participa la alegeri, vrem sa stim spre cine se indreapta optiunea dumneavoastra de votSuntem in plina campanie electorala pentru alegerile legislative… [citeste mai departe]