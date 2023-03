Daca in anii trecuți era un lux sa ai o locuința in zona de nord a Bucureștiului, acum tot mai mulți oameni fug de aceasta zona și iși vand apartamentele la prețuri derizorii. Daca prețul de achiziție in anii trecuții erau in jur de 160.000 de euro, acum bucureștenii iși vand disperați apartamentele la 100.000 de euro. Strazile inguste și aglomerate, canalizarea și proasta administrare a conducerii Sectorului 1, sunt printre motivele celor care prefera sa fuga de aici. Tot mai mulți bucureșteni din zona de nord a Bucureștiului se confrunta cu probleme grave pe care administrația fonfaitei Clotilde…