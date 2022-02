Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța in bilanțul provizoriu coronavirus de miercuri 16.610 noi cazuri (o ușoara scadere fața de marți) și 58 de decese, dintre care doua anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI miercuri, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 16.610 cazuri de persoane…

- Angajații de la trei termocentrale din București au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Dupa mai multe ore de negocieri, in jurul orei 10:30 au anunțat ca greva s-a suspendat. Potrivit…

- Angajații de la trei termocentrale din București au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Dupa mai multe ore de negocieri, in jurul orei 10:30 au anunțat ca greva s-a suspendat. Potrivit…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, Gabriela Firea ii cere lui Nicușor Dan sa renunțe la decizia de a reduce la jumatate stimulentul pentru adulții cu dizabilitați din București. Senatoarea PSD acuza o decizie ilegala, care lasa fara posibilitați 50.000 de persoane din Capitala.…

- Medic roman: „Atat timp cat Romania este țara in care lumea se spala in lighean și se vaccineaza la chiuveta, virusul este la el acasa” Medic roman: „Atat timp cat Romania este țara in care lumea se spala in lighean și se vaccineaza la chiuveta, virusul este la el acasa” Medicul Emilian Imbri, fostul…

- BILANȚ PARȚIAL 15 noiembrie| 2.136 cazuri COVID și 179 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 15 noiembrie| 2.136 cazuri COVID și 179 decese inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 15 noiembrie 2021, ora 10.00,…