Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Mureș impreuna cu reprezentanți ai altor instituții publice care au ca obiectiv menținerea ordinii publice au desfașurat, in cursul nopții de 9 spre 10 noiembrie, o acțiune de verificare a modului de respectare a masurilor de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2. Conform informațiilor…

- Avand in vedere creșterea cazurilor de infectare in randul populație … Post-ul A fost emis mesaj Ro-Alert in care li se cere dambovițenilor sa respecte masurile anti Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe fondul numărului de cazuri de Covid 19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Polițiștii efectueaza controale in civil pentru verificarea masurilor anti COVID-19, pentru ca au constatat ca oamenii respecta regulile doar la vederea uniformei. Ei cer populației sa ințeleaga ca nu exista doua tabere – oamenii legii impotriva civililor – ci noi impreuna trebuie sa luptam cu toții…

- Politistii din Mureș au retinut, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de uz de arma fara The post Doi mureșeni, reținuți pentru braconaj și uz de arma fara drept! Ce au gasit polițiștii la percheziții appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Doi mureșeni, reținuți pentru braconaj și…

- Pe teritoriul Romaniei, 8.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.713 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.877 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 31 de persoane,…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (SUA) asociaza acum 11 simptome cu boala, deși unii pacienți au raportat afecțiuni care nu apar pe aceasta lista, cum ar fi caderea parului, sughițul și degetele umflate, potrivit businessinsider.com. „Nu am vazut niciodata o infecție cu aceasta gama larga…

- Controale au fost si in zona peninsulara, a garii si autogarii, precum si in zonele hypermarketurilor din municipiul Constanta.Aseara, in intervalul orar 18.00 20.00, politisti din cadrul Sectiei 3, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanta, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii raspandirii…