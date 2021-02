Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut, in primele 11 luni ale anului 2020 comparativ cu perioada similara din 2019, cu 9,4% ca serie bruta, tot pe scadere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care au consemnat un…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, vacantele de iarna traditionale alese altadata de moldoveni nu mai sint la mare cautare. Restrictiile drastice impuse la nivel global i-au facut pe multi sa renunte la calatorii. Iar altii s-au orientat spre vizitarea destinatiilor sigure din punct de vedere epidemiologic.…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019, insa a crescut in octombrie fata de luna precedenta, cu 1,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Produsul Intern Brut a scazut in primele noua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, cu 5,1% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier, o contributie negativa importanta avand-o industria si activitatile de spectacole, culturale si recreative, potrivit datelor…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada mentionata, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Unele agenții de turism din Romania au inregistrat o ușoara creștere a vanzarilor in regim „early booking”, dupa ce a fost anunțata campania de vaccinare impotriva COVID-19. Schimbarea de comportament a...

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021, potrivit unui act normativ aprobat de Executiv in sedinta de vineri. "Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…

- Aeroporturi Bucuresti anunța pierderi de aproape 50 milioane lei, la noua luni, dupa ce pandemia a oprit avioanele la sol. Traficul de pasageri a scazut cu 66% Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administeaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a avut in primele noua luni pierderi…