Tot mai mulți medici, testați pozitiv COVID, după vaccinare Apar tot mai multe cadre medicale care sunt depistate pozitiv la testul COVID, la scurt timp dupa vaccinare. Dupa cazul lui Carmen Dorobaț, alți trei medici din Timișoara au fost testați pozitiv, dupa administrarea vaccinului. Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer, de la inceperea campaniei de imunizare. Insa, […] The post Tot mai mulți medici, testați pozitiv COVID, dupa vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, cel mai probabil scenariu este ca cele 3 cadre medicale sa se fi contaminat intre momentul ultimei testari și cel al vaccinari, fara sa prezinte insa simptome,Campania de vaccinare impotriva COVID-19, in randul personalului medical din Timisoara si din judetul Timis, continua.…

- Sute de cadre medicale de la Timișoara au fost vaccinate cu serul Pfizer, de la inceperea campaniei de imunizare. Insa, vaccinul nu pare sa aiba efect de la prima doza, astfel ca trei medici de la Timișoara au fost diagnosticați pozitiv dupa vaccinare. Cazul nu e singular, și fosta șefa a Infecțioaselor…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…

- Comitetul național pentru vaccinare (CNCAV) avertizeaza ca circula informații inșelatoare despre o așa-zisa oprire a campaniilor de vaccinare COVID in mai multe state europene, acuzand ca sunt amestecate jumatați de adevar cu jumatați de neadevar. CNCAV precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa,…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului incepe duminica la 10 spitale din linia intai, la care ajung, insa, doar 3.000 de doze, pentru prima administrare, ceea ce inseamna ca din tranșa „simbol” vor fi utilizate 6.000 de doze. GCS anunța de ce raman aproape 4.000 de doze. Reprezentanții Grupului de Comunicare…

- O grava disfuncție a sistemului de oxigen a pus in pericol, miercuri, viața celor opt pacienți in stare severa covid care erau ingrijiți in unitatea mobila de terapie intensiva de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a facut ca pacienții sa fie salvați…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat ca a fost confirmata cu COVID-19, intr-un mesaj pe Twitter. Simona Halep a precizat ca e izolata la domiciliu și ca are simptome ușoare. „Ma simt bine … vom trece prin asta impreuna”, a adaugat Halep, intr-un mesaj in limba engleza. Simona Halep, in varsta…

- Un oras chinez i-a testat pe toti rezidentii sai – aproape 10 milioane de persoane – pentru coronavirus in doar patru zile, in urma aparitiei unui mic focar de COVID-19. Anunțul a fost facut joi de autoritațile locale, citate de DPA. In total, 13 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost depistate…