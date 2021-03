Tot mai mulţi ieşeni sună la 112 şi anunţă petreceri la vecini De asemenea, politistii rutieri au facut din nou controale pe strazile din Iasi, in urma carora au retinut mai multe permise si certificate de inmatriculare de la soferii care au incalcat regulile de circulatie. "In data de 22 martie, politistii ieseni au intervenit la peste 60 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate 30 de infr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt tineri au fost retinuti pentru proxenetism si talharie calificata, fiind acuzati ca au determinat patru tinere sa practice prostitutia in diverse locuri din municipiul Iasi, informeaza News.ro. Politistii ieseni fac cercetari intr-un dosar penal de talharie calificata si proxenetism. In…

- Administratorul unei case de amanet din Barlad a facut publice imaginile cu doi batrani surprinși de camerele de supraveghere in timp ce sustrag un lanț din aur. Culplul, susține el, ar fi acționat similar și in alte case de amanet.Proprietarul casei de amanet din Barlad a facut publice imaginile cu…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. „Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine…

- Oamenii legii au descins, sambata noaptea, in mai multe cluburi și localuri din Capitala, acolo unde le-a fost semnalat ca s-ar desfasura petreceri ilegale avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam. Mai multe persoane, vedete, dar și membri ai unei echipe de fotbal au fost legitimate…

- Doi ieșeni au fost reținuți de polițiștii și procurorii DIICOT Iași, dupa percheziții la locuințele lor, cei doi fiind banuți de trafic de droguri de mare risc, potrivit Mediafax. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT – ST Iasi, au facut…

- Polițiștii ieseni au intervenit la peste 90 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 180 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au fost sesizate peste 20 de infracțiuni. Au fost organizate 14 acțiuni și s-a intervenit la 100 de evenimente,…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata, in urma unui conflict intre vecini, in satul Tudora, județul Botoșani, anunța ISU județean, anunța MEDIAFAX. Primele informații arata ca in localitatea Tudora a avut loc un scandal intre vecini, iar un barbat a fost injunghiat. Citește și: Se complica…

- Noaptea de Revelion i-a adus unui vasluian drept cadou o vizita la sediul poliției, suspendarea permisului de conducere pentru cinci luni și peste 3000 de lei amenda. Tanarul se afla la volanul mașinii sale și se deplasa dinspre Vaslui spre Iași. In dreptul localitații Schitu Duca, acolo unde mai multe…