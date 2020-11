„Am depasit cifra de 1.000 de pacienti pozitivi diagnosticati in UPU de la 1 noiembrie, procentul de pozitivi dintre pacientii suspecti prezentati in Urgenta este de 63-. Este evidenta cresterea numarului de pacienti, dar remarcam ajutorul medicinei primare si de prespital sub coordonarea Directiei de Sanatate Publica care, cu siguranta, a rezolvat testarea suspectilor si a celor cu forme usoare care au ajuns mai rar in UPU", a declarat prof.dr. Diana Cimpoesu (...)