Tot mai mulți gorjeni sufera de obezitate. Cei mai mulți dintre aceștia se afla in evidențele Secției Endocrinologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Anul trecut in cadrul secției au fost internați 310 pacienți la Endocrinologie și 457 la compartimentul Diabet. Anul acesta, pe primele 11 luni au fost 244 pacienți la Endocrinologie și 513 pe Diabet. Foarte mulți sufera de obezitate, au probleme cu glanda tiroida sau vin sa se trateze de diabet post-COVID. Potrivit medicilor, obezitatea este o afecțiune care apare atunci cand o persoana are exces de greutate sau grasime…