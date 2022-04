Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se redeschide pentru aparținatorii bolnavilor. Ținand cont de faptul ca, in ciuda incetarii starii de alerta, pandemia de COVID-19 nu a fost eradicata, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu a decis aplicarea unor noi reguli privind vizitarea anumitor…

- Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea a atribuit recent un contract de servicii de preparare si transport hrana catering pentru pacienti.Potrivit LicitatiaPublica.ro, autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de servicii de preparare si transport hrana catering…

- Potrivit sociologului Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, din cele 43 de persoane asistate de centru anul trecut, 15 erau minore. Se cere o secție de dezintoxicare la Spitalul Județean. Veronica Acul, sociolog in cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog a prezentat…

- De la deschidere și pana in prezent, peste 120 de pacienți s-au prezentat la Centrul de evaluare COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. Pacienții pozitivi la coronavirus (inscriși in aplicația CoronaForms-adica au test PCR sau antigen efectuat la o clinica autorizata sau unitate…

- Trei dintre pacientii reoperati la sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc dupa ce au dezvoltat o inflamatie a globului ocular din cauza bacteriei Pseudomonas aeruginosa, in urma unei operatii de cataracta senila, si-au pierdut vederea. Un numar de…

- Centrul de Evaluare COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a primit, deja, primii pacienți, fiind deschis din data de 27 ianuarie. Centrul funcționeaza in cladirea fostului Dispensar TBC de pe strada A.I. Cuza (Pasarela). Acest centru funcționeaza in regim de spitalizare de zi, cu…

- La Secția Medicina Interna I, din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu (cladirea de pe strada Progresului), exista un focar de infecție SARS CoV-2 in evoluție, atat in randul personalului secției, cat și in randul pacienților internați. Un medic și doi asistenți depistați pozitivi la coronavirus…