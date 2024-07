Tot mai mulți fac baie în fântânile publice din Timișoara Problema cerșetoriei ramane in atenția polițiștilor locali care au continuat și in ultimele zile sa acționeze pe strazile orașului pentru a-i prelua din strada pe cei care practica acest mod de a face rost de bani. Astfel, in ultimele șase zile, 76 de cerșetori au fost stranși de pe raza municipiului Timișoara, unii dintre ei de mai multe ori pe zi, fiind predați la Complexul de Servicii Sociale ”Sfantul Francisc” de pe Str. Telegrafului. De menționat ca, deși acolo li se ofera condițiile necesare pentru a avea un trai civilizat, beneficiind de cazare, hrana, asistența medicala gratuite, dar și… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali spun ca in ultima perioada au depistat foarte mulți cerșetori pe strazile din Timișoara, inclusiv din județe precum Hunedoara, Mehedinți, Ilfov, Gorj, Maramureș, Olt, Bihor sau Caraș-Severin. O parte dintre ei au fost depistați in timp ce se imbaiau sau iși spalau hainele in fantanile…

- Restricțiile de circulație pe perioada codului roșu de canicula vor fi impuse in continuare luni, 15 iulie și marți, 16 iulie 2024. Aceste restricții survin ca urmare a avertizarii meteorologice a ANM conform careia temperaturile vor ajunge in cele doua zile pana la valori de 42 de grade Celsius. In…

- REZULTATE BAC 2024 - rezultate bacalaureat.edu.ro - LIVE UPDATE - In materialul urmator, veti afla care sunt rezultatele de la examenul de Bacalaureat 2024, atat in Capitala, cat si in judetele tarii. Pe tot parcursul zilei de luni, 8 iulie, pe site-ul nostru, www.realitatea.net , vor fi publicate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00 20:00, in conditiile avertizarilor de canicula emise de Administratia Nationala de Meteorologie, va fi interzisa circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5…

- Camioanele mai mari de 7,5 tone vor avea și joi restricții de circulație pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrazi din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dambovița, Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Mehedinți, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara,

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in mai 2024, de 1.136.278 persoane, cu 334 mai mic comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Dintre acestia, 1.039.704 erau pensionari…

- Pentru a veni in sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va organiza și in anul 2024 mai multe centre de admitere, atat la sediile UVT din municipiul Timișoara, cat și in mai multe județe din bazinul principal de selecție a studenților UVT: Arad, Alba, Bihor, Caraș-Severin,…

- Este avertizare meteo Cod galben in zona de munte a județului Cluj. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ploi si instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul acestei zile in 13 judete. Conform prognozei de specialitate, intre orele 10:00 – 23:00,…