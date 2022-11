Tot mai multi copii si adulti se prezinta la medic cu infectii respiratorii – saptamana trecuta au fost diagnosticate aproape de doua ori mai multe afectiuni de acest fel fata de acceasi perioada a anului trecut. In plus, Institutul National de Sanatate Publica a raportat si primele cazuri de gripa. Sunt inca putine, dar specialistii se asteapta ca luna viitoare situatia sa se schimbe semnificativ. Dupa doi de pandemie, in care restrictiile au limitat si circulatia virusurilor care provoaca afectiuni ale sistemului respirator, imunitatea oamenilor a scazut, astfel ca regulile de prevenire a raspandirii…