Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1573 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 7-Italia, 3-Germania, 2-Romania, 2-Franța, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 9376. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara…

- Alte 1826 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate miercuri in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Israel, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Rusia, 1-Olanda, 1-Germania, 1-Polonia, 1-Romania.

- Alte 1505 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate marți in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 11 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Germania, 3-Ucraina, 2-Romania, 1-Austria, 1-Rusia, 1-Danemarca.Numarul total de teste efectuate – 7917.

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 5874.

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2- Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –5874.

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2- Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –5874.

- Rusia a inregistrat sambata un nou record al deceselor cotidiene din cauza COVID-19, un val epidemic atribuit variantei Delta inca din vara pe fondul unei campanii de vaccinare foarte lente, relateaza AFP. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 968 de decese provocate de contaminarea cu COVID-19,…

- Alte 200 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, luni, 16 august, in Republica Moldova, dintre care 174 in randul persoanelor nevaccinate.Din numarul total de cazuri, 12 sunt de import: 4-Turcia, 3-Italia, 1-Cehia, 1-Marea Britanie, 1-Rusia, 1-Suedia, 1-Ucraina.