- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, informeaza un comunicat al Organizatiei Salvati Copiii transmis AGERPRES. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie…

- In decursul ultimului an (30.04.2020–20.04.2021), au fost inregistrate 5.924 de sesizari privind minori care au disparut de acasa, un bilanț dramatic, in condițiile in care 206 au varste pana in 10 ani, 1.453 au varsta cuprinsa intre 10-14 ani și 4.263 sunt mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, vineri, ca a fost suplimentat bugetul alocat investitiilor, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de Politie din Romania au toaleta in fundul curtii.…

- Barbatul din Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a anunțat, duminica, medicul legist care a facut autopsia. Moarte a fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține…

- Patru perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, fiind vizați trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale. ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii…