- Excelenta Sa Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, va efectua vineri, 18 octombrie 2019, o vizita la Scoala "Planeta Copiilor" din cartierul Militari, Bucuresti. Evenimentul va avea loc in contextul sarbatoririi unui parteneriat incheiat intre Scoala gimnaziala "Planeta Copiilor" si…

- Elevul de 13 ani al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Nasaud, care, in urma cu o saptamana, cazuse printre scari de la o distanța de aproximativ 10 metri a murit in aceasta dimineața. Copilul era internat la Clinica de Neurologie din Cluj-Napoca.

- „Stimate domnule ministru, va semnalez un caz referitor la situatia disperata in care se afla 17 copii din orasul Borsa (judetul Maramures), ale caror drepturi la educatie sunt ingradite de institutiile statului. Scoala la care au invatat pana acum elevii este inchisa, la dispozitia directorului unitatii…

- Imagini incredibile au aparut in spatiul public. Trei elevi din clasele primare si-au vandalizat scoala. S-a intamplat in comuna Clejani din Giurgiu. Copii au povestit ca au intrat in scoala pe geamul unei clase. Motivul pentru care au distrus in...

- Trei copii de clasa primara au distrus in trei ore o scoala intreaga, lasand in urma lor un dezastru inimaginabil. Incidentul s-a produs acum doua zile, la scoala primara din Clejani, județul Giurgiu. Cei trei minori cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani au povestit ca s-au enervat din cauza unei jucarii…

- Ziarul Unirea 26-30 august: Tabara militara pentru copii ”Armata – O școala altfel”, organizata de Batalionul 136 GENIU ”APULUM” In perioada 26-30 august a.c. Batalionul 136 Geniu ”Apulum” va fi gazda Taberei militare pentru copii ”Armata – o școala altfel”. Timp de o ... 26-30 august: Tabara militara…

- Locotenentul Teodor Maxim (ISU Harghita) a declarat ca Serviciul Judetean de Ambulanta a fost anuntat, in cursul diminetii, ca mai multi copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, aflati in tabara 'Scoala de padure' din satul sat Potiond, comuna Ciucsangeorgiu, precum si o profesoara de 26 de ani,…