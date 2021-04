Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara nu-și doresc altceva decat sa doarma, spune psihologul care a facut primul studiu de burnout din Romania efectuat intr-un spital Covid. Rezultatele arata ca medicii sunt stresați, anxioși, devin depresivi și vor fi „loviți” in curand de sindromul post-traumatic.

- Medicii de la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara spun ca exercițiile ajuta la imbunatațirea capacitații respiratorii a pacienților care au avut forme medii și severe de coronavirus.Programul de exerciții pornește de la mișcari simple, iar apoi acestea devin din ce in ce mai complexe, iar marele avantaj…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, un focar de COVID la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, unde 12 copii si sapte angajati de la Clinica de Pediatrie V (Recuperare nutritionala) au fost depistati cu SARS-CoV-2, conform Agerpres. Citește și: Florin Cițu…

- Medicii insista asupra respectarii masurilor de protectie impotriva COVID19 România este la începutul celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de boli infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. El insista asupra respectarii…

- In 28 februarie 2020, la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara ajungea primul bolnav de Covid-19, o femeie de 38 de ani din Timișoara. Medicii spun ca au avut „un an de coșmar”. Au ajutat peste 3.500 de bolnavi sa lupte cu boala și, in ciuda eforturilor depuse, 500 de pacienți au murit.

- Mii de pacienți au fost evaluați și internați in ultimul an la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara. Medicii s-au luptat sa ii salveze. Spitalul este plin și acum cu pacienți cu forme severe și foarte severe de COVID-19. Cea mai dificila situație este la terapie intensiva.

- Medicii dintr-un spital din Romani au descoperit o alta cale spre vindecarea bolnavilor e COVID-19. Ce tratament minune a fost gasit de specialiștii romani și care sunt primele experiențe cu aceasta opțiune? Nou tratament pentru videcarea bolnavilor de COVID-19 Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…