Un numar tot mai mare de belarusi au solicitat protectie internationala in Polonia in acest an, potrivit Biroului polonez pentru straini (UdsC), relateaza luni euractiv.pl, potrivit Agerpres.

Desi anual aproximativ 40 de cetateni belarusi au solicitat azil in Polonia in perioada 2017-2019, un total de 152 au facut deja acest lucru in anul 2020, printre care 82 in septembrie si 40 in august.

In prezent, in Polonia aproximativ 28.200 de belarusi au permise de sedere valabile.

