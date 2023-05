Tot mai mulţi asigurători renunţă la o alianţă net zero emisii, denunţând atacuri politice asupra lor din partea republicanilor din SUA Lloyd’s s-a alaturat companiei australiane QBE Insurance, pentru a se retrage vineri din Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Allianz din Germania, AXA si SCOR din Franta si SOMPO Holdings din Japonia s-au retras cu o zi inainte, dupa mai multe acuzatii din partea procurorilor generali republicani din SUA, potrivit carora asiguratorii incalca legile antitrust. NZIA a pierdut acum o cincime din membrii sai intr-o saptamana — toti dintre ei mari asiguratori la nivel mondial — si un total de 10 au demisionat din martie, cand alianta numara 30 de membri. Exodul ridica semne de intrebare cu privire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

