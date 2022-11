Stiri pe aceeasi tema

- Doar noua dintre cele mai extinse 20 de lanturi de fast food din SUA sunt prezente pe piata din Romania, in frunte cu Subway, Starbucks si McDonald’s, retelele care au acoperit piata lor mama cu cele mai multe unitati, arata o analiza ZF pe baza datelor Visual Capitalist care citeaza QSR Magazine.

- Numarul tinerilor cu varsta intre 18-24 de ani a crescut covarșitor in ceea ce privește aplicanții pentru un loc de munca in Romania. Aceștia sunt atrași de salarii mari promise chiar de la inceput și de formarea directa in cadrul job-ului.

- Majoritatea angajaților din Romania afirma ca ar reuși sa iși gaseasca un nou loc de munca in cel mult cateva luni. Peste 50% susțin ca principala motivație pentru a ramane la actualul job, ar fi marirea remunerației.

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul vine cu vești noi pentru romani. Ministrul Finanțelor a venit dupa ședința de astazi, 5 octombrie, cu noi informații despre contractele part-time ale oamenilor. Acesta a menționat ca a existat o creștere in cazul lor in ultima luna, astfel ca vor exista cateva schimbari in ceea ce le privește.

- Politistii de imigrari din Satu Mare au desfasurat ieri, o actiune pe linia prevenirii si combaterii muncii nedeclarate a cetatenilor straini in municipiul Satu Mare. Au fost depistați 10 cetațeni straini din Bangladesh care desfasurau activitati lucrative fara forme legale. Pe numele lor au fost emise…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru trei apeluri de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman (POCU), care sunt menite sa sprijine accesul pe piata muncii pentru anumite categorii vulnerabile”, a transmis,…